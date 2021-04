Parma-Milan, 1-3 al 90′: sofferenza nel finale, ma vittoria rossonera

È terminato da pochi minuti, al ‘Tardini‘, il match Parma-Milan, anticipo delle ore 18:00 della 30^ giornata di Serie A. I rossoneri partono forte e vanno subito avanti dopo 8 minuti grazie ad Ante Rebic ben servito da...

Nella ripresa l'episodio che non ti aspetti al minuto 60'. Zlatan Ibrahimovic viene espulso dall'arbitro Maresca. Un rosso diretto probabilmente dovuto a delle frasi pronunciate dall'attaccante svedese nei confronti del direttore di gara dopo un fallo subito. Il Parma allora ci crede e al 66' accorcia le distanze con Gagliolo che sfrutta al meglio l'assist di Pellé. Finale in sofferenza per il Milan dopo che aveva condotto senza problemi il match fino all'ora di gioco. Nei minuti di recupero gran contropiede rossonero condotto da Diogo Dalot che porta palla e serve Leao che solo davanti a Sepe non sbaglia. Finale al Tardini, 1-3 per il Milan!