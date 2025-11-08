“La squadra ha cambiato tanto, stiamo facendo una campionato in cui stiamo lentamente crescendo. Meritavamo qualche punto in più, ma la squadra ha sempre lottato. Siamo sempre stati vivi, giocandoci le partite fino al termine. La comunicazione di Cuesta è molto vicina ai giocatori anche per motivi di età, i giocatori lo hanno accolto e seguito. Mi auguro che possa fare un percorso importante, magari rimanendo a Parma per tanto tempo. L’anno scorso abbiamo raggiunto una salvezza sofferta, quest’anno abbiamo perso giocatori importanti e gli abbiamo consegnato una squadra completamente nuova. Purtroppo finora non ha mai avuto tutta la squadra al completo“.