Panchina Sassuolo: Giampaolo ad un passo, pronto un biennale | News

Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan, è ad un passo nel sedersi sulla panchina del Sassuolo: per il tecnico svizzero pronto un biennale

Nuova avventura in Serie A in arrivo per Marco Giampaolo. Stando a quanto riportato da 'GianlucaDiMarzio.com', l'ex allenatore del Milan sarebbe pronto a sedersi sulla panchina del Sassuolo. Questa la decisione presa dalla società verdenera per rimpiazzare Roberto De Zerbi, trasferitosi allo Shakhtar Donetsk. Il tecnico di Bellinzona firmerà nelle prossime ore un contratto biennale con il club emiliano. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.