Open VAR Lazio-Milan, la verità sul contatto tra Maignan e Castellanos

A ' Open VAR ', su ' DAZN' , è stato mandato in onda un'audio tra Marco Di Bello , arbitro di Lazio-Milan 0-1 di venerdì scorso allo stadio 'Olimpico' di Roma, e la Sala V.A.R .. Sotto analisi, il contatto, al 12' della partita, in area di rigore biancoceleste tra il portiere Mike Maignan e l'attaccante Valentín 'Taty' Castellanos .

Open VAR Lazio-Milan, così di Bello sul rigore chiesto dai capitolini

"Per me non c'è nulla. E' in scivolata sull'uscita precedente", dice in diretta l'arbitro della sezione A.I.A. di Brindisi. Una decisione che trova sponda a Lissone: "Check completato, hai visto bene, non l'ha presa con la mano e colpisce prima il pallone", confermano V.A.R. e A.V.A.R..