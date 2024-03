CALCIOMERCATO MILAN

Mancano undici partite al termine della stagione 2023-2024 ma, inevitabilmente, la dirigenza del Milan inizia già a fare i compiti per il prossimo calciomercato estivo e prepara l'annata ventura. Ci si aspettano molti cambi a Milanello e dintorni: tanto in panchina (Stefano Pioli non è così sicuro di restare) quanto sul terreno di gioco (la squadra necessita di 4-5 rinforziad hoc). Facciamo il punto della situazione.