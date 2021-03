Nesti sul Milan: “Impossibile reggere la leadership del 2020” | News

Nesti: “Milan, si sono spente le luci in zona gol”

Carlo Nesti, direttamente dal suo diario in formato 'Nes-tweet', ha parlato del Milan. "Quattro punti in quattro giornate indicano, per il Milan, l'impossibilità di essere leader come nel 2020. La prima molla di quel percorso era stata l'entusiasmo generato dall'arrivo di Ibrahimovic. Significava dare un senso logico ad un gioco laborioso ma che non riusciva ad essere un'efficace azione offensiva. Non è facile spiegare il motivo per cui si è interrotto quel momento positivo, se non mettendo insieme una serie di flessioni individuali. Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie e Calhanoglu: gli avversari hanno incrementato le loro contromisure difensive. Così come hanno ridotto anche la profondità alle spalle di Ibrahimovic: Rebic e Leao. Momentaneamente si sono spente le luci in zona gol, anche per il vuoto lasciato da chi doveva colmare quella lacuna: Mandzukic".