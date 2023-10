Napoli-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Eranio al 60' aveva di fatto chiuso i conti, con il gol del 3-0. Ma c'erano ancora due istantanee da consegnare ai posteri per archiviare il pomeriggio del Cigno di Utrecht nella storia del calcio italiano. 67', appoggio sotto porta sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto a sorpresa, per cogliere in fallo la difesa napoletana. 80', altro inserimento ad approfittare di un retropassaggio dei padroni di casa, per il primo poker di un giocatore del Milan in Serie A in oltre 22 anni (Pierino Prati in Bari-Milan 0-5 del gennaio 1970). Un momento indimenticabile per uno dei più grandi ad avere vestito la maglia rossonera. Uno degli ultimi ricordi dell'eccezionale storia di Marco van Basten con il Milan. Napoli-Milan, chi recupera tra gli infortunati? Le parole di Pioli >>>