Napoli-Milan, tabù San Paolo per i rossoneri: la vittoria manca da 10 anni

Ultime Notizie Napoli-Milan: tabù San Paolo

MILAN NEWS – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan deve cancellare il tabù San Paolo. La vittoria sul campo del Napoli, infatti, manca da ben 10 anni. Il 25 ottobre la squadra di Massimiliano Allegri vinse contro gli azzurri di Walter Mazzarri. Reti di Robinho, Zlatan Ibrahimovic e Lavezzi. Nelle successive 10 gare a Fuorigrotta il Milan ha raccolto 9 sconfitte e un pareggio.

A tal proposito Christian Abbiati, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di quella vittoria. “Aver vinto in un campo difficilissimo e contro una grande squadra ci aveva fatto credere ancora di più in noi stessi, sia come gruppo sia individualmente. Il pensiero sullo scudetto in realtà prese forma dopo, perché eravamo solo a ottobre, ma furono tre punti che diedero una forza interiore importante. Consapevolezza e autostima. Loro ebbero diverse occasioni, ma la ricordo come una vittoria meritata”. Calciomercato Milan: Bennacer, possibile ritocco della clausola. VAI ALLA NOTIZIA>>>