Napoli-Milan, rossoneri da scudetto? A Gattuso la risposta | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: rossoneri da scudetto?

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Napoli-Milan, partita in programma domani sera al San Paolo. In tanti si fanno la seguente domanda: i rossoneri possono vincere lo scudetto? Difficile rispondere dopo solo sette partite, ma quello contro la squadra di Gattuso sarà un vero e proprio crash test.

E’ vero, c’è stata già la vittoria del derby, ma eravamo a inizio stagione e il Milan giocava con un animo leggero, senza guardare alla classifica. Al di là comunque dell’esito della partita di domani, la squadra di Pioli è destinata un ruolo da protagonista in questa stagione. La Serie A ai tempi del Covid si fa beffe dei pronostici, premia chi corre e gioca con entusiasmo e per chi trova equilibrio. Il Milan è l’esempio calzante.

Anche il Napoli comunque può vincere lo scudetto. I partenopei e il Milan sono probabilmente le due squadre che hanno mostrato un maggiore equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva. I rossoneri hanno commesso degli errori contro Roma e Verona, ma sono state più leggerezze individuali che errori di reparto. Il Napoli invece in questo momento è la prima difesa del campionato, grazie al grande lavoro che viene fatto da Gattuso, in particolare sulla fase difensiva.

Oltre ad esaltare i due tecnici, la Gazzetta delo Sport si sofferma sui campioni delle due squadre: Zlatan Ibrahimovic e Lorenzo Insigne. L'attaccante della Nazionale è maturato molto negli ultimi mesi e sembra pronto a trascinare il Napoli verso obiettivi importanti, mentre Ibrahimovic è sostanzialmente un moltiplicatore delle qualità dei compagni. Li porta oltre i loro limiti. Non ci sono però solo loro: il Milan ad esempio Kjaer e Saelemaekers, che sono fondamentali per Pioli, mentre Gattuso non rinuncia mai a Bakayoko, soprattuto nei big match. Insomma, Milan e Napoli puntano alla Champions, ma la gara del San Paolo può autorizzare a sognare qualcosa di diverso.