Napoli-Milan, Mirante: “Serve una reazione di gruppo. Limitare gli errori”

"Sono tanti anni che gioco contro il Napoli. Una partita speciale per la rivalità che c'è tra i due club. Stasera abbiamo un'occasione importante per ribaltare i risultati recenti. Loro sono in forma, ma queste sono le partite belle da vincere. La partita non manca di stimoli. Credo che giocare per il Milan sia uno stimolo per fare bene. Dobbiamo limitare gli errori. Sta sera la squadra può fare bene. Serve una reazione di gruppo: abbiamo fatto due partite, come risultato, non belle".