Napoli-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Napoli contro Milan: il primo capitolo di una trilogia da non perdere, tutto sulla notte dello stadio Maradona

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - Sono tante, nella storia del cinema, le trilogie indimenticabili. Blocchi di tre film che raccontano storie in grado di entrare nella memoria collettiva, di segnare generazioni di spettatori. Capita raramente, in una stagione sportiva, che un tris di partite possa segnare i destini di due squadre: una rarità che allo stesso tempo diventa occasione, poiché la posta in palio può essere davvero alta. È questo il caso di Napoli e Milan, a confronto per la prima di tre sfide che si svolgeranno nell'arco di 16 giorni. Ci sarà tempo, però, per pensare allo storico doppio incrocio di Champions League: la 28ª giornata di Serie A vede i campioni in carica visitare la primatista in classifica. Una partita da non perdere, che mette in palio punti importanti per rilanciare o consolidare le rispettive ambizioni. Un appuntamento, quello delle 20.45, a cui ci avviciniamo con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Le ultime due settimane di lavoro sono state propedeutiche ad affrontare un mese, aprile, che propone occasioni importanti per rilanciarsi dopo un inverno altalenante, tra gli alti di febbraio e i bassi di gennaio e marzo. In casa rossonera c'è un recupero importante, quello di Olivier Giroud che torna a disposizione e al centro dell'attacco dopo aver scontato un turno di squalifica. Due, non certo meno pesanti, le nuove indisponibilità per Mister Pioli: Kalulu e Ibrahimović, infatti, sono tornati acciaccati dalla pausa per le nazionali e salteranno la serata del Maradona, che potrebbe segnare il ritorno, in casa rossonera, alla difesa a 4. In questo caso, capitan Calabria sarebbe pronto a riprendersi la titolarità a destra, con Kjær favorito su Thiaw per affiancare Tomori al centro della retroguardia. Dubbi sulla trequarti offensiva: potrebbe avere una chance Krunić, verso l'impiego insieme a un Brahim Díaz pronto ad agire da destra.

"Ci attendono i due mesi decisivi", le parole di Mister Pioli alla vigilia. "Finora i giudizi e i verdetti sono soltanto parziali, nelle prossime settimane possiamo ancora fare tanto. Durante la sosta ho detto ai ragazzi che rispetto allo scorso anno non è cambiato niente. Allora nessuno credeva in noi e adesso è la stessa cosa. Dipende tutto da noi, quello che possiamo fare. La squadra sta bene, sono sicuro che ha ferocia mentale e che saprà dimostrarlo. Non abbiamo dimenticato come si preparano e si giocano certe partite".

QUI NAPOLI

Pausa per le nazionali che ha generato un'assenza importante anche nei partenopei, dal momento che Spalletti non potrà contare sul capocannoniere del campionato. Come all'andata Victor Osimhen, infatti, non giocherà contro i rossoneri e quella del nigeriano si va ad aggiungere all'indisponibilità di Bereszyński. A sostituire il numero 9 sarà Simeone, in gol a settembre e pronto a integrare il tridente formato anche da Kvaratskhelia e da uno tra Lozano e Politano, con il primo favorito. Conferme in vista per la cintura di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zieliński e per il duo Kim (diffidato)-Rrahmani al centro della difesa davanti a Meret, mentre sui terzini oltre a capitan Di Lorenzo c'è l'altro principale dubbio di formazione, quello a sinistra tra Mário Rui e Olivera.

"È una partita da tripla che vale il doppio", ha detto Luciano Spalletti in conferenza. "Il Milan ha vinto il campionato, ha eliminato il Tottenham. È una squadra forte, ha una rosa in grado di fare verticalizzazioni improvvise di 70-80 metri come di costruire dal basso, ripartendo da sola e ribaltando l'azione. Sa venirti addosso e metterti ansia, ha uno dei centravanti più forti in Giroud. L'assenza di Osimhen pesa sicuramente, ma quando è mancato la squadra ha saputo sopperire. Tutti hanno dato qualcosina in più". Calciomercato Milan, Abraham fatica a Roma: piace ai rossoneri