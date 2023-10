Napoli-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Alla vigilia del match, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "La squadra ha voglia di superare il momento negativo, a Napoli abbiamo l'occasione per fare una prestazione diversa e dimostrare di essere migliori. Non cambieremo il nostro stile di gioco, ci sono particolari che vanno perfezionati ma l'atteggiamento mentale della squadra deve essere lo stesso".à

QUI NAPOLI — I partenopei hanno vinto le due partite al rientro dalla pausa di ottobre, contro l'Hellas Verona in campionato e l'Union Berlin in Champions League. L'allenatore Garcia recupera Anguissa, che rientra da una lesione muscolare e sarà probabilmente in panchina, almeno all'inizio. L'unica assenza - non banale - sarà dunque quella di Victor Osimhen, infortunatosi durante la sosta con la Nigeria, proprio come il connazionale rossonero Chukwueze. Il tecnico francese dovrebbe confermare per 10/11 la formazione che ha vinto a Berlino, con l'unico probabile cambio a centrocampo, dove Elmas è favorito per sostituire Cajuste e completare il reparto con Lobotka e Zieliński.

Anche Rudi Garcia ha parlato in vista della sfida del Maradona: "Affrontiamo un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincere in casa e di aprire una striscia interessante. I miei giocatori sono motivati e sono pronti a dare il meglio. Volevamo iniziare meglio ma ora siamo sulla buona strada e puntiamo sulle nostre qualità".

I NUMERI PRE-PARTITA —

In tutte le ultime sei sfide tra Napoli e Milan in Serie A ha sempre vinto la squadra in trasferta (tre volte i rossoneri in Campania e tre volte i partenopei in Lombardia).

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite fuori casa contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 2N), solo una volta i rossoneri hanno registrato sei trasferte di fila senza sconfitta contro i partenopei: tra il 1978 e il 1985.

Nonostante il ko contro la Juventus nell'ultimo turno, il Milan ha vinto sette delle prime nove gare di questo campionato e potrebbe ottenere almeno otto successi nelle prime 10 in una singola stagione di Serie A per la terza volta negli ultimi quattro massimi tornei, tante volte quante era successo nei 63 precedenti.

Rafael Leão è stato coinvolto in sette reti delle sue ultime otto gare contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A (cinque gol e due assist), tra cui una doppietta sul campo del Napoli lo scorso 2 aprile.

Theo Hernández ha preso parte a tre gol contro il Napoli in Serie A (una rete e due assist), solo contro Torino, Parma e Venezia è stato coinvolto in più reti nel torneo (quattro).

QUI SERIE A — Arbitro di esperienza per la partita del Maradona, perché sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere Napoli-Milan. Il veneto nella serata di domenica toccherà quota 278 partite, il secondo fischietto più presente nella storia della Serie A dopo Concetto Lo Bello. Sarà il 35° incrocio con i rossoneri (bilancio 13V, 13P, 8S) e il primo in questa stagione: l'ultimo risale al 29 aprile 2023, Roma-Milan 1-1.

La 10ª giornata di Serie A è iniziata venerdì con Genoa-Salernitana 1-0, ed è proseguita sabato con Sassuolo-Bologna 1-1, Lecce-Torino 0-1 e Juventus-Hellas Verona 1-0. Il programma della domenica prevede Cagliari-Frosinone (4-3) alle 12.30, Monza-Udinese alle 15.00, Inter-Roma alle 18.00 e in chiusura Napoli-Milan alle 20.45. Doppio appuntamento lunedì: Empoli-Atalanta alle 18.30 e Lazio-Fiorentina alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Juventus* 23; Inter 22; Milan 21; Napoli e Fiorentina 17; Atalanta 16; Bologna* 15; Roma 14; Lazio e Lecce* 13; Monza, Frosinone* e Torino* 12; Genoa* e Sassuolo* 11; Hellas Verona* 8; Empoli 7; Udinese 6; Cagliari* 5; Salernitana 3*. (* = una partita in più)

