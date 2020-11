Napoli-Milan, il gigante Ibrahimovic sfida Mertens e Insigne | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: la sfida tra Ibrahimovic e Mertens

NAPOLI MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea la super sfida di domani sera tra Dries Mertens e Zlatan Ibrahimovic. Caratteristiche fisiche e tecniche diverse(Ibra ha 26 centimetri e 34 chili in più rispetto al belga), ma entrambi sono decisivi per Milan e Napoli.

Un altro campione del Napoli è Lorenzo Insigne. L'attaccante della Nazionale è maturato molto negli ultimi mesi e sembra pronto a trascinare il Napoli verso obiettivi importanti. Insomma, il gigante Ibrahimovic sfida al San Paolo i due piccoletti terribili.