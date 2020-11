Napoli-Milan, Ibrahimovic è inarrestabile: la statistica | Serie A News

Napoli-Milan, altro gol per Zlatan Ibrahimovic

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, ha sbloccato il risultato in Napoli-Milan al 20′. Un pregevole colpo di testa, a bruciare in anticipo Kalidou Koulibaly, sul calibrato cross dalla sinistra di Theo Hernández.

Ibrahimovic, dunque, al ‘San Paolo‘ di Napoli, ha segnato il suo 9° gol in campionato dopo le doppiette contro Bologna, Inter, Roma e le reti segnate ad Udinese e Hellas Verona.

Inarrestabile Ibrahimovic che, in Napoli-Milan, come fatto notare dal club rossonero sul proprio account ufficiale su ‘Twitter‘, continua a mietere record su record …

Il gol segnato, di testa, ad Alex Meret è quello che, di fatto, manda in rete Ibrahimovic per l'ottava volta consecutiva in Serie A. Che spettacolo, Zlatan Ibrahimovic!