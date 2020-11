Napoli-Milan: i precedenti di azzurri e rossoneri con Valeri | Serie A News

Verso Napoli-Milan: i precedenti incroci con l’arbitro Valeri

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Sarà Paolo Valeri, classe 1978, della sezione A.I.A. di Roma 2, a dirigere Napoli-Milan. La gara, in programma domenica sera, ore 20:45, al ‘San Paolo‘, è valida per l’8^ giornata di Serie A.

Valeri, in carriera, ha già arbitrato il Napoli per 26 volte. Questo lo ‘score‘ degli azzurri con il fischietto romano: 16 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Valeri, in carriera, ha invece incrociato il Milan per 30 volte. Con i rossoneri, lo ‘score‘ dell’arbitro capitolino recita: 18 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

L’ultima volta che Valeri ha diretto il Napoli risale al 28 luglio 2020: a ‘San Siro‘, Inter-Napoli 2-0 con le reti di Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martínez. Quando, però, si era presentato al ‘San Paolo‘ nell’ultima circostanza, il 17 marzo 2019, Napoli-Udinese è terminata 4-2 per i partenopei.

L’ultima volta che Valeri ha diretto, invece, il Milan risale al 22 giugno 2020: al ‘Via del Mare‘, Lecce-Milan 1-4 con le reti rossonere di Samu Castillejo, Giacomo Bonaventura, Ante Rebić e Rafael Leão. Curiosità: Valeri arbitrò Napoli-Milan anche il 25 agosto 2018. La partita, come si ricorderà, finì 3-2 per il Napoli.

Dopo il doppio vantaggio rossonero (Bonaventura e Davide Calabria), arrivò la rimonta dei padroni di casa firmata da una doppietta di Piotr Zieliński e da un gol di Dries Mertens.