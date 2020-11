Napoli-Milan, Giuntoli: “Ibrahimovic da noi? Ne parlammo con Ancelotti..”

Napoli-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Giuntoli

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Napoli-Milan dello stadio ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di Giuntoli:

Su Ibrahimovic al Napoli lo scorso anno: “Se ne parlò quando c’era Ancelotti, poi avevamo problemi più seri e abbiamo preso altre strade”.

Su Gattuso e il match: “Dopo 8 partite non si può parlare di gara-scudetto. Sarà un esame per noi per capire che passi abbiamo fatto”.

Su Bakayoko: “C’è da dire che Rino ha un rapporto forte e diretto con tutti. Quando parlammo di Bakayoko lui ci disse che era un ragazzo splendido. E’ stata un’occasione importante visto che lui stava trattando con una squadra tedesca (Hertha Berlino ndr) e lo abbiamo preso”.

Su Milik e il suo futuro: “Il mercato di gennaio sarà per i grandi attaccanti”

