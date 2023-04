Napoli-Milan, le curiosità: 2° atto di quattro incontri stagionali

Napoli e Milan si incontrano allo stadio Diego Armando Maradona per la seconda volta su quattro previste in stagione

( fonte: acmilan.com ) Spazio ai numeri , a Napoli-Milan in cifre. Cosa dice la storia, cosa racconta il presente, qual è l'andamento delle squadre e il rendimento di alcuni giocatori. Diamo uno sguardo statistico alla 28ª giornata di Serie A in programma domenica 2 aprile alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona:

È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan - pronte a darsi battaglia anche in Champions League - non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri vinsero il primo match di campionato, poi un pareggio e due vittorie rossonere tra Serie A e Coppa Italia. Al termine di quella stagione il Milan vinse la Coppa dei Campioni e il Napoli lo Scudetto.