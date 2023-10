Napoli-Milan, la chiave della gara: il ‘Maradona’ per rilanciarsi | News

Tre partite, le nostre ultime al Maradona, molto diverse tra loro. In comune, tre risultati positivi che hanno svolto una notevole funzione di rilancio verso i nostri obiettivi. Nel 2022 venivamo dai pareggi contro Salernitana e Udinese che avevano rallentato la nostra corsa Scudetto; la scorsa primavera eravamo reduci da un marzo fatto di un punto in tre partite. Oggi, invece, abbiamo alle spalle le sconfitte contro Juventus e PSG: c'è voglia di rilancio per un gruppo che ha già mostrato in questa stagione valori da squadra di alto livello. LEGGI ANCHE: Milan, pronta l'offerta al Betis per l'obiettivo Miranda >>>