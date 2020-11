Napoli-Milan, Bonera: “Lottiamo in ogni stadio. Pioli? Lo abbiamo videochiamato”

Napoli-Milan, le dichiarazioni post-partita di Bonera

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Bonera, che stasera ha sostituito l’allenatore Stefano Pioli, fermato dal coronavirus.

Sulla vittoria: “Sono molto contento per la vittoria. Questa squadra sta dimostrando che può veramente in ogni stadio e contro tutti. Siamo consapevoli che stiamo costruendo qualcosa di importante”.

La chiave della gara: “Sapevamo che loro avrebbero giocato con giocatori molto offensivi e ci siamo preparati bene”.

Su Ibrahimovic: “E’ un problema muscolare ma non sappiamo l’entità. Stupisce per la sua dedizione al lavoro, ma non c’è solo lui in squadra”.

Su Pioli: “Abbiamo fatto una videochiamata con tutto lo spogliatoio e lo abbiamo sentito”.

Sui cambi giusti fatti oggi: “Coordinati bene con mister Pioli da casa, avevamo bisogno di gente fresca e abbiamo fatto cambi che ci hanno dato freschezza”.

