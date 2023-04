Napoli-Milan, Ballo-Toure: “Dovremo avere la convinzione giusta per vincere”

Su come il Milan ha preparato la sfida: "Ci siamo preparati bene per tutte le partite. Dovremo avere la convinzione giusta per vincere questo match e dare un segnale importante per questi ultimi due mesi della stagione".

Su come si sente: "Sono stato contento di aver avuto l'opportunità di giocare. Ci dispiace non aver vinto, ma sono stato contento di essere tornato dopo due mesi di infortunio". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>