Al V.A.R. , per Napoli-Milan, ci sarà infine Valerio Marini , coadiuvato da Giacomo Paganessi. LEGGI ANCHE: Seguite con noi il live di PSG-Milan di Youth League

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.