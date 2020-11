Napoli-Milan 1-3: numeri, curiosità e statistiche del match | Serie A News

Napoli-Milan 1-3: tutto quello che c’è da sapere sulla partita

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Al ‘San Paolo‘, Napoli-Milan è terminata 1-3: doppietta di Zlatan Ibrahimović e primo gol in Serie A per Jens Petter Hauge.

Ma è ovviamente l’attaccante svedese il grande artefice della vittoria nel posticipo dell’8^ giornata di Serie A. E proprio Zlatan, è tra i protagonisti dei numeri del post-partita. Leggiamoli!

1 – Questa é la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime 8 giornate di Serie A: la precedente nel 2003/04, quando poi a fine stagione vinse lo Scudetto.

2 – Era da ottobre 2010 (reti di Robinho e Ibrahimović) che il Milan non vinceva al San Paolo contro il Napoli in Serie A.

3 – Era dal novembre 1992 (1-5) che il Milan non segnava almeno 3 gol in casa del Napoli in un match di Serie A.

4 – 10 gol nelle prime otto giornate di questa Serie A per Ibrahimović: solo due giocatori nella storia del Milan hanno fatto almeno come lo svedese nelle prime 8 di massimo campionato (Marco van Basten 12 nel 1992/93 e Nordahl 10 nel 1950/51).

5 – Ibrahimović è andato in doppia cifra di reti per la quattordicesima volta in un top-5 campionato europeo, otto di queste in Serie A.

6 – Il numero 11 rossonero ha trovato il gol in tutte le prime sei presenze di questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori prima di lui avevano ottenuto questo score (Gabriel Batistuta nel 1994/95, Christian Vieri nel 2002/03 e Krzysztof Piątek nel 2018/19).

7 – Ibra è anche il giocatore con più anni in grado di segnare almeno 10 gol nelle prime 8 giornate di Serie A; il precedente primato apparteneva a Silvio Piola nel 1942/43 (29 anni).

8 – Dall’inizio della scorsa stagione (2019/20), solo due difensori hanno segnato almeno 5 gol e fornito almeno 5 assist in Serie A: Robin Gosens e Theo Hernández. Inoltre, tre dei cinque assist in Serie A di Theo sono arrivati per un gol di Ibrahimović.

9 – Era da luglio contro la Sampdoria che Ante Rebić non forniva un assist in Serie A, anche in quel caso per Ibra.

