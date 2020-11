Napoli-Milan 1-3: Ibrahimovic è MVP del match | Serie A News

Napoli-Milan 1-3, Ibrahimovic dominatore al ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, con due gol al ‘San Paolo‘, è stato votato MVP del match Napoli-Milan 1-3 di ieri sera: che potenza! Qui di seguito quanto ha riportato il sito web ufficiale del Diavolo.

“Di aggettivi non ce ne sono quasi più. A questa età, vista la carriera che ha già fatto, Zlatan Ibrahimovic non smette mai di fare la differenza. Anche a Napoli ha stupito, anche il Napoli ha dovuto inchinarsi. La doppietta, la quarta stagionale nella Serie A in corso, ha costruito la vittoria milanista: un gol per tempo, di testa e poi di ginocchio. Dopo 8 giornate, lo svedese è già arrivato in doppia cifra. Ed è solo una delle sue tante statistiche al termine del successo del ‘San Paolo‘. Una serata da record, ricca di numeri importanti; e anche “storici”, perché riportano in primo piano grandi attaccanti del passato.

Un risultato, e soprattutto una prestazione da parte di Ibra, che lo hanno eletto senza discussione il migliore in campo dei rossoneri, votato dall’80% dei nostri tifosi davanti a Theo Hernández e Gianluigi Donnarumma. Primo giocatore della squadra per numero di gol (2), di tiri nello specchio (2) e di occasioni create (2). Infallibile. Letale. Peccato solo per il problema muscolare nel finale … Ti aspettiamo presto Zlatan, intanto ancora e solo applausi!”.

IL MILAN VOLA, ELLIOTT AIUTA: NUOVO BUDGET A DISPOSIZIONE >>>