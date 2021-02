Napoli-Juventus, ecco le formazioni ufficiali / News

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Manca pochissimo all’inizio di Napoli-Juventus, gara valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A. Sfida al vertice. Ultima chiamata per i partenopei di Gennaro Gattuso, che sfidano i bianconeri di Andrea Pirlo. Si sfidano i due ex Milan. Ecco le loro scelte di formazioni. Questi i due undici ufficiali che scenderanno in campo allo Stadio Diego Armando Maradona.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo.

LA ROMA FA LA CONCORRENZA AL MILAN PER DUE ATTACCANTI >>>