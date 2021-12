Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida contro il Milan | Serie A News

Luciano Spalletti ha convocato 19 calciatori per la partita di domani sera allo Stadio San Siro tra il Milan e il suo Napoli

Così come il Milan, anche Luciano Spalletti è alle prese con diversi indisponibili. Il Napoli, infatti, non potrà contare su Mario Rui, Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne e Osimhen. Assente pesanti, dunque, per l'allenatore toscano che ha convocato 19 calciatori per la partita di domani sera in programma alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ecco, di seguito, la lista diramata da Spalletti.