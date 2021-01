Napoli, Gattuso infuriato: urla e cazzotti al muro. La ricostruzione | News

Ultime Notizie Serie A News: Gattuso infuriato

CALCIO NEWS – Gennaro Gattuso infuriato con i suoi giocatori. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, l’ex Milan non ha accettato la sconfitta contro lo Spezia. Il Napoli, infatti, ha perso nonostante il vantaggio iniziale di Petagna e l’espulsione di Ismajili dello Spezia.

Gattuso, secondo il quotidiano romano, avrebbe dato cazzotti al muro e urlato: “Non avete gli attributi!”. Giocatori del Napoli mortificati, con alcuni che avrebbero fatto fatica a trattenere le lacrime. I partenopei non possono più sbagliare e il tecnico non ammetterà più ulteriori passi falsi. Il Napoli ora è atteso dalla gara di domenica contro l’Udinese e da quella in Coppa Italia di mercoledì contro l’Empoli.

L'allenatore del Napoli aveva parlato così al termine della gara contro lo Spezia. "Se sbagliamo un passaggio iniziamo a perdere sicurezza o a pensare in maniera individualistica. Sulla questione dei tiri siamo la prima in Europa, è un problema che ci portiamo dietro da un po' di tempo. Ci mancano Osimhen e Mertens, ma non deve essere un alibi. Non possiamo compromettere le partite, la qualità del gioco c'è ma alla prima difficoltà facciamo errori di valutazione. Creiamo tanto ma non penso sia solo sfortuna, è una squadra che deve stare sempre sul pezzo. Da quando faccio questo mestiere non mi è mai capitato di avere tutte queste palle gol e non riuscire a segnare. Forse sono io il problema che non riesco a far capire ai miei ragazzi con che veemenza concludere".