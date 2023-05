Napoli, De Laurentiis a gamba tesa: “Ho vinto lo Scudetto dell’onestà”

Tavolo tecnico, stamattina, in Prefettura , in vista della festa Scudetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis , che potrà verificarsi come noto nei prossimi giorni. Al termine del summit, ADL ha parlato ai cronisti presenti. Ecco, qui di seguito, le dichiarazioni riportate da 'gazzetta.it'.

" Ho vinto lo Scudetto dell'onestà - ha esordito il Presidente del Napoli -. Il ciclo vincente? Credo si sia aperto già tempo fa. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l'irregolarità costante qualche volta ci ha frenati ", l'entrata a gamba tesa del patron azzurro.

"Ci sono anni - ha aggiunto De Laurentiis - in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di Scudetti ma abbiamo vinto sicuramente quelli dell'onestà, perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci piaccia o non ci piaccia".