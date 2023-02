Scegli il tuo migliore in campo: l’MVP di DAZN con ConTe.it | Serie A News

Partnership tra ConTe.it e DAZN per la nascita del premio MVP di ciascun match di Serie A TIM. Ma anche del Player of the Week di giornata!

Redazione

"Con l’avvio del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A TIM, prende il via l’MVP DAZN ConTe.it. L’iniziativa è frutto della partnership editoriale siglata tra DAZN, la principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer e ConTe.it, il brand assicurativo del Gruppo Admiral, leader nel Regno Unito, che vanta oltre 9 milioni di clienti e 11mila dipendenti nel mondo.

L’MVP DAZN ConTe.it, un format inedito e coinvolgente ideato da DAZN e promosso dall’agenzia BrandingHero, centro media specializzato nella consulenza strategica e pianificazione media a livello nazionale, arriva per la prima volta sulla piattaforma di streaming sportivo. Insieme a ConTe.it “fa scendere in campo” i tifosi, invitandoli a votare il migliore giocatore di ogni partita del campionato di Serie A TIM.

Nel corso di ciascun match trasmesso in esclusiva da DAZN i tifosi potranno scegliere il miglior giocatore tra i quattro candidati proposti dalla redazione della piattaforma di live streaming sportivo tramite un “Poll” che al termine della partita eleggerà il migliore tra i quattro. Come? Sostenere il calciatore preferito è facilissimo. Si può votare inquadrando con il proprio smartphone un QR Code che appare a fine partita sull’app o direttamente sulle Instagram stories di DAZN.

Ma le emozioni non finiscono qui: novità assoluta dell’MVP DAZN ConTe.it sarà la possibilità di eleggere anche il Player of the Week, il migliore tra i migliori. Al termine di ogni turno di campionato, nel corso delle trasmissioni di approfondimento Sunday Night Square e Supertele - Leggero come un Pallone condotte da Marco Cattaneo e Pierluigi Pardo, i talent e i giornalisti di DAZN presenti in studio lanceranno il sondaggio per eleggere il giocatore della settimana, al quale verrà dedicata una videoclip, pubblicata sulla piattaforma e sui canali social di DAZN.

Grazie all’accordo con ConTe.it, l’iniziativa MVP si veste dei colori di DAZN e i due brand si affiancano e si presentano congiuntamente in tutte le comunicazioni e gli spazi dedicati. E per vivere con maggiore partecipazione le sfide in campo, nel corso del semestre, ConTe.it lancerà concorsi e promozioni dedicati a clienti e intermediari, che metteranno in palio abbonamenti DAZN.

“Siamo orgogliosi di questa partnership editoriale che unisce due realtà digitali accumunate dai medesimi valori – afferma Antonio Bagetta, CEO di ConTe.it -. Quello di ConTe.it con il calcio è un legame di lunga data e con questa operazione abbiamo voluto creare una connessione diretta tra gli appassionati di calcio e il loro idoli. Rendere partecipi tutti gli italiani in una sorta di “democratizzazione” del voto, ribadisce ed esalta alcuni dei valori sui quali ConTe.it si basa da sempre: vicinanza, impegno, gioco di squadra e riconoscimento del merito”, ha concluso Antonio Bagetta, amministratore delegato di ConTe.it.

“Siamo entusiasti di aver avviato questa nuova collaborazione che ci vedrà insieme fino a giugno 2024. ConTe.it ha scelto DAZN come media partner strategico per le potenzialità che un broadcaster digitale come noi offre e per la nostra capacità di raggiungere un pubblico cross generazionale, dentro e fuori la piattaforma. La flessibilità tecnologica combinata alla natura editoriale del nostro prodotto ci consente di ideare progettualità dal posizionamento premium, in grado di mettere in connessione diretta i brand con il pubblico di appassionati di sport”, commenta Andrea Cerasoli, VP Media Southern Europe di DAZN Group.

“Felici e orgogliosi di festeggiare questa nuova partnership che conferma la connessione sempre più forte tra i media e il mondo dello sport. Il nostro impegno è sempre volto a favorire la crescita dei nostri clienti, facendo leva sulla capacità di offrire soluzioni innovative e tailor made”, commenta Andrea Colaianni, Amministratore Unico BrandingHero".