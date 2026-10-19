Il successo del Milan per 3-2 contro l'Atalanta continua a far discutere, soprattutto per gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la sfida di San Siro. Dopo le polemiche sollevate da Maurizio Sarri per il presunto fallo di mano di Koni De Winter nell'area rossonera, è arrivata l'analisi di Graziano Cesari, ex arbitro e ora moviolista di Mediaset, che ha offerto una lettura differente dell'episodio.

Intervenuto durante la trasmissione Pressing, Cesari ha esaminato il contatto avvenuto su un cross di Rowe, sul quale l'Atalanta ha chiesto un calcio di rigore. Secondo la sua interpretazione, il pallone potrebbe aver colpito prima il ginocchio del difensore del Milan e soltanto successivamente la mano, rendendo il contatto non punibile.

Milan-Atalanta, il parere di Cesari sul tocco di mano di De Winter

L'episodio contestato si è verificato al 41' del primo tempo, quando l'Atalanta ha reclamato un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di De Winter. L'arbitro Chiffi ha lasciato proseguire il gioco e il VAR non è intervenuto per richiamarlo alla revisione.

Cesari ha spiegato di non avere a disposizione immagini sufficientemente chiare per formulare una valutazione definitiva, ma ha illustrato la propria impressione: "A me sembra che il pallone tocchi prima il ginocchio di De Winter e poi si alzi, e che il giocatore cerchi addirittura di togliere la mano".

L'ex direttore di gara ha quindi sottolineato come, in una situazione di questo tipo, il rimbalzo ravvicinato possa rendere inevitabile il contatto con il braccio. La sua conclusione è stata prudente: si tratta di un'impressione personale, condizionata dalla qualità delle immagini disponibili.

Sarri aveva protestato dopo la sconfitta del Milan

Nel post-partita,, evidenziando quella che, a suo giudizio, sarebbe stata un'incoerenza rispetto ai due rigori assegnati al Milan per i tocchi di mano di Obric e Kristensen.

L'allenatore nerazzurro aveva espresso il proprio disappunto per il mancato intervento del VAR sull'episodio di De Winter, ritenendo che anche la sua squadra avrebbe dovuto beneficiare di una decisione simile.

Il commento di Cesari offre dunque una lettura diversa rispetto a quella dell'allenatore dell'Atalanta, pur senza eliminare ogni dubbio sull'accaduto. L'assenza di immagini più chiare, come evidenziato dallo stesso moviolista, impedisce infatti di trasformare la sua valutazione in una certezza assoluta.

Cesari promuove il primo rigore assegnato al Milan

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Nel corso della stessa analisi, Cesari ha giudicato corretto il rigore concesso al Milan nel primo tempo per il tocco di mano di Obric. In quell'occasione, il braccio del difensore dell'Atalanta ha intercettato la traiettoria del pallone in una posizione considerata innaturale e fuori dalla sagoma del corpo.Il confronto tra i due episodi alimenta il dibattito sulla gestione dei tocchi di mano in area di rigore. La valutazione, tuttavia, dipende dalle circostanze specifiche di ciascun intervento, dalla dinamica del pallone e dalla posizione del braccio.

Il Milan conserva così la vittoria conquistata sul campo, mentre le proteste dell'Atalanta restano al centro della discussione. La posizione di Cesari, pur favorevole alla decisione presa sul contatto di De Winter, è accompagnata da una precisazione importante: senza immagini più nitide, l'episodio non può essere valutato con assoluta certezza.