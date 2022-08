Monza-Torino 1-2, esordio amaro per i brianzoli: granata corsari

Inizia con una sconfitta la prima storica stagione di Serie A del Monza: il Torino si impone allo U-Power Stadium per 1-2

Inizia con una sconfitta la prima storica stagione di Serie A del Monza: il Torino si impone allo U-Power Stadium per 1-2. Partita in salita fin da subito per l'undici di Giovanni Stroppa, col Torino che si fa preferire. Poco prima dell'intervallo arriva il vantaggio granata con Miranchuk, abile nello stretto a beffare Di Gregorio con un tocco delizioso.