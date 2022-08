Milan-Udinese, Pioli: “Abbiamo cercato di complicarci la vita”

Sulla reazione del Milan ai gol presi : "Devo dire che abbiamo cercato di complicarci la vita in due situazioni, nei gol presi. Anche la gestione palla poteva essere migliore. Dovevamo e potevamo giocare meglio. Ma abbiamo giocato da squadra per 95', abbiamo segnato quattro gol, che sono tanti, e ne potevamo fare altri. Alcune cose sono andate bene, altre sono andate meno bene. Dobbiamo lavorare con qualità in alcune situazioni".

Sulla partita : "Abbiamo rallentato quando era il momento di rallentare. Abbiamo verticalizzato troppo nel secondo tempo quando era il momento di far stancare i nostri avversari. Ci sta ancora qualche errore, qualche scelta sbagliata, le distanze non perfette. Abbiamo giocato una partita molto buona tecnicamente nella seconda parte del primo tempo. Poi ci siamo un po' accontentati ed è arrivato il pareggio dell'Udinese. Siamo stati bravi a tornare in vantaggio con determinazione e convinzione".

Sul gol preso ad inizio partita: "E' una costante che abbiamo rimarcato anche all'intervallo. Va valutata velocemente. A Marsiglia eravamo stati superiori per meriti nostri, ma anche per demeriti dell'avversario, che ha un allenatore nuovo e che sta portando concetti nuovi. Oggi abbiamo incontrato più difficoltà: siamo forti, ma andare sotto pronti-via non è facile per nessuno. Così come non è facile per nessuno superare l'Udinese. Poi ci sono situazioni dove dobbiamo fare assolutamente meglio".