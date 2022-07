Monza-Renate 4-0, buon test per i ragazzi di Stroppa: Gytkjaer sugli scudi

Il Monza vince 4-0 contro il Renate in amichevole. Sugli scudi Gytkjaer: i brianzoli si preparano al debutto in campionato contro il Torino

Il Monza vince 4-0 contro il Renate in amichevole. Sugli scudi Gytkjaer. I brianzoli la sbloccano, dopo un po' di sofferenza, al minuto 33: fuga sulla sinistra di Ciurria, palla arretrata, a rimorchio arriva Colpani che da pochi metri non sbaglia. Ad inizio ripresa è Cragno a salvare un gol già fatto. Altra ottima prova dell'ex portiere del Cagliari.

Al 53' arriva il raddoppio del Monza con Gytkjaer, bravo a girarsi e ad insaccare. Dieci minuti più tardi è tris: palla tesa dalla sinistra di Ciurria, Ferrini in scivolata mette nella sua porta. Il poker al minuto 84, con la seconda firma personale di Gytkjaer, su assist di Molina. Altro buon test per la squadra di Giovanni Stroppa, che si prepara al meglio in vista del debutto in campionato contro il Torino.