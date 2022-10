Monza, Pablo Mari rassicura sui social: “Io e la mia famiglia stiamo bene”

Il calciatore è stato operato e non è in pericolo di vita, anzi ha pubblicato un post su Instagram per rassicurare tutti quanti sulle sue condizioni. "Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo. Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite", ha scritto Pablo Mari sul suo profilo. Milan, le top news di oggi: Origi e Pobega verso la titolarità contro il Torino.