Monza-Novara 5-0: Ciurria, Valoti e Caprari in evidenza tra i brianzoli

Il Monza prosegue il proprio percorso di avvicinamento al suo primo campionato di Serie A: Novara battuto 5-0 in amichevole. Brianzoli subito in palla ed abili a sfruttare gli errori dei piemontesi, allenati da Marco Marchionni. Al minuto 7, infatti, un appoggio sbagliato in fase di impostazione da parte del Novara regala il vantaggio alla compagine di Stroppa: Ciurria deposita in rete a porta sguarnita. Primo tempo di gestione per il Monza, che però rischia con il palo colpito in contropiede da Rocca.