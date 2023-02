Monza-Milan, grande prestazione di Thiaw: eletto MVP

( fonte: acmilan.com ) - Malick Thiaw si è preso ancora la scena. Eletto migliore in campo nel confronto di andata degli Ottavi di Champions League contro il Tottenham, il difensore tedesco ha concesso il bis e ottenuto il premio di MVP al termine di Monza-Milan grazie ai voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App.

Il palcoscenico, stavolta, era quello della 23ª giornata di Serie A, ed in palio c'erano punti importanti da non lasciarsi sfuggire. Al Brianteo di Monza, il centrale nativo di Düsseldorf ha disputato altri novanta minuti da assoluto protagonista al centro della retroguardia rossonera, in una gara scorbutica e ricca di duelli fisici e contrasti, vinta per 1-0 dal Milan.