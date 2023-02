Monza-Milan, il dato finale sugli spettatori allo stadio

Ecco i dati dello stadio 'U-Power' di Monza per la partita contro il Milan: gli spettatori e l'incasso della gara

Il Milan sta giocando in trasferta contro il Monza. Una partita molto importante per i rossoneri. Ecco i dati dello stadio 'U-Power' di Monza per la partita contro il Milan: 14012 i totali spettatori con un incasso di 601 mila euro circa.