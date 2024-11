Monza-Milan, bentornato Reijnders! E’ lui l’MVP della partita

Un gol - lesta ribattuta in area piccola dopo che era stato respinto il colpo di testa di Morata - che dimostra come il Reijnders 2024/25 sia un giocatore sempre più coinvolto nelle trame offensive rossonere, sempre pronto all'interimento nella trequarti finale a impensierire la difesa avversaria. Il tutto con il solito contributo fondamentale in regia, a gestire le geometrie del centrocampo di Mister Fonseca.

È la prima volta che il centrocampista olandese trova il gol in due partite consecutive con la maglia del Milan, e questo è successo in 90' in cui Reijnders si è messo in mostra anche con 44 passaggi positivi, due occasioni create e 4 palle recuperate. Avanti così, Tijji!