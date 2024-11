Monza-Milan, tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

"La squadra è in fiducia e in crescita, i ragazzi sono motivati e forti mentalmente in questo momento" - così Mister Fonseca alla vigilia. "Siamo pronti per affrontare questa partita contro il Monza, vogliamo vincere. Loro hanno ottenuto risultati importanti, hanno qualità e sono ben allenati, sarà difficile".

QUI MONZA — Punti preziosi e prestazioni importanti nel mese di ottobre per il Monza di Nesta. Una sconfitta incassata nel finale sul campo dell'Atalanta (2-0) nel turno più recente, ma prima erano arrivati tre risultati utili consecutivi grazie ai pareggi contro Roma e Venezia e al netto successo per 3-0 in casa dell'Hellas Verona. Il 3-4-2-1 è sempre il modulo di riferimento, Maldini-Mota il duo favorito per giocare alle spalle di Đurić. Bondo ha scontato il turno di stop e si candida per un posto in mediana con Pessina, sulle corsie laterali sono Pereira e Kyriakopoulos gli uomini più in forma. Nessuno squalificato, Izzo in diffida.

"Mi fa sempre piacere affrontare il Milan" - ha dichiarato alla vigilia Alessandro Nesta. "Contro i rossoneri dovremo avere lo stesso coraggio avuto a Bergamo con l'Atalanta. Loro sono forti e hanno tanti giocatori in grado di accendersi, servirà coraggio soprattutto palla al piede, dobbiamo spaventare gli avversari".

I NUMERI PRE PARTITA

Monza e Milan non hanno mai pareggiato in quatto precedenti in Serie A: tre successi rossoneri sono stati seguiti dalla vittoria dei brianzoli nel confronto più recente.

Nelle quattro sfide in Serie A, i rossoneri hanno segnato il doppio delle reti dei brianzoli: 10 contro 5.

Da una parte solo l'Udinese (cinque) ha segnato più gol di testa del Milan (quattro) in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha subito più reti del Monza con questo fondamentale (al pari con altre quattro squadre).

Milan e Monza sono due delle tre squadre, insieme all'Inter, a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti del secondo tempo in questo campionato.

DOVE GUARDARE MONZA-MILAN

In Italia, Monza-Milan verrà trasmessa su DAZN, Sky e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Ermanno Feliciani sarà il direttore di gara di Monza-Milan, gara numero 23 nella massima divisione italiana per il fischietto della sezione di Teramo. Un solo precedente con i rossoneri, la sconfitta sul campo del Torino del maggio 2024. Ad accompagnarlo gli assistenti Bercigli e Perrotti, insieme al quarto ufficiale Mariani. Serra al VAR, assistito da Maresca.

L'11ª giornata di Serie A si aprirà oggi, sabato 2 novembre, con Bologna-Lecce alle 15.00, a seguire Udinese-Juventus alle 18.00 e Monza-Milan alle 20.45. Domenica 3 spazio a Napoli-Atalanta alle 12.30, poi Torino-Fiorentina alle 15.00, Hellas Verona-Roma alle 18.00 e Inter-Venezia alle 20.45. Tre i posticipi di lunedì 4, Empoli-Como e Parma-Udinese alle 18.30, Lazio-Cagliari alle 20.45.

Questa l'attuale classifica: Napoli 25; Inter 21; Atalanta, Fiorentina e Lazio 19; Juventus 18; Udinese 16; Milan* e Torino 14; Roma 13; Bologna* 12; Empoli 11; Parma, Hellas Verona, Como e Cagliari 9; Monza, Venezia e Lecce 8; Genoa 6. (* una partita in meno).