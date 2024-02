Monza-Milan, Pioli: “Prima mezz’ora fatta come dovevamo farla. Su Leao…”

Sulla manovra lenta: "Doveva essere più veloce, ma sai che bisogna essere in due, avevamo trovato buone situazioni in cui non siamo riusciti ad incidere. La partita è cambiata dopo l'interruzione e dopo l'espulsione e questa è una sconfitta per noi, La turnazione c'è stata, l'unico che non doveva giocare era Rafa che ieri si è fermato nella rifinitura e oggi non se la sentiva di partire da titolare. Pulisic non si è allenato perché era stanco".

Sul gol di Bondo: "Mancava un centrocampista, ma lì non dovevi andare al raddoppio, lui ha trovato il gol della domenica. Ripeto, abbiamo fatto troppi errori per una squadra del nostro livello. Errori di Thiaw e Jovic sono errori pesanti, dovevamo fare meglio tutti. Una sconfitta che fa male che ci dovrà far lavorare meglio".

Sui gol subiti in trasferta: "Non ci dobbiamo rassegnare, abbiamo dimostrato che sappiamo difenderci bene. Il fatto che abbiamo subito troppi gol fuori casa ci deve far pensare".

Sull'Europa League: "Tutte e due le competizioni ci devono dare motivazione. Il terzo posto non è così solido e il secondo non è tanto lontano".

