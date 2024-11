Monza-Milan: in dubbio un giocatore. Scopriamo assieme di chi si tratta

La trasferta di Bergamo ha fornito al Monza di Nesta, ex Milan, diverse indicazioni positive, nonostante il risultato finale non favorevole

La trasferta di Bergamo contro l'Atalanta ha fornito al Monza diverse indicazioni positive, nonostante il risultato finale non favorevole. La squadra di Alessandro Nesta, ex Milan, ha mostrato una notevole solidità e ha saputo mettere in difficoltà i nerazzurri, dimostrando che il gruppo sta acquisendo consapevolezza e determinazione.

In vista della sfida di domani sera all'U-Power Stadium contro il Milan, Nesta si aspetta di vedere lo stesso atteggiamento propositivo che ha caratterizzato la partita di Bergamo. La partita rappresenta un'occasione importante per consolidare il morale e il gioco della squadra, che, sebbene sia ancora in emergenza numerica, potrà contare su alcuni rientri significativi.