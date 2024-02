Monza-Milan, Gabbia: “Siamo tutti al fianco di Jovic. Guardiamo avanti…”

Sul filotto di vittorie: "Tutte le squadre vogliono fare filotto. Dopo stasera non dobbiamo guardare chi sta dietro, ma noi stessi e poi chi sta avanti. Dal campo avevamo l'ambizione di vincere perché è il nostro obiettivo. Ci sono stati degli errori che hanno causato il 3-2 e il 4-2. Pareggiare era meglio che perdere, ma in un momento in cui le cose ci stavano uscendo il pensiero di portarla a casa era legittimo. Luka deve stare tranquillo, sicuramente chiederà scusa. Ci dispiace abbia sbagliato, dispiacerà anche a lui, ma gli staremo a fianco qualsiasi cosa accada".