Monza-Milan, Fonseca: “Credo nel lavoro di squadra. Con Leao proviamo a…”

Sul centrocampo a tre : "Abbiamo avuto difficoltà con i loro esterni. Era difficile per Reijnders e Fofana aiutare i nostri terzini. Con il centrocampo a tre abbiamo controllato e creato. La squadra ha giocato con personalità, ma abbiamo sbagliato nelle occasioni create".

Sul reparto offensivo in vista della sfida contro il Real Madrid: "Contro il Real Madrid sarà una partita diversa. Creiamo le occasioni ma sbagliamo l'ultimo passaggio. C'è però connessione fra i giocatori e per me questo è positivo".