Risultati Serie A – Monza-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Monza-Milan 0-1, il tabellino

Torna a vincere il Milan di Paulo Fonseca e lo fa, all'U-Power Stadium, contro il Monza di Alessandro Nesta: 0-1, prima vittoria stagionale in trasferta (l'ultima era datata 30 marzo 2024) e tre punti, molto importanti, in cascina per il Diavolo. Nella prima frazione di gioco gara molto equilibrata, occasioni da una parte e dall'altra, con il Milan bravo e fortunato a sbloccare il punteggio nel finale (43') con il colpo di testa di Tijjani Reijnders da distanza ravvicinata. Quindi, nella ripresa, dominio territoriale da parte dei rossoneri, i quali, però, falliscono più volte, specialmente con Álvaro Morata e Rafael Leão, il colpo del k.o. Qualche brivido nel recupero, ma nulla di troppo preoccupante. Il Milan torna a vincere e si augura di poter proseguire a farlo anche nelle partite successive. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Monza-Milan 0-1 dell'U-Power Stadium.