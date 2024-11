Ecco tutti i numeri della partita Monza-Milan, disputatasi all'U-Power Stadium e terminata 0-1 per i rossoneri di Paulo Fonseca

(fonte: acmilan.com) "Segna Tijjani Reijnders e il Milan ottiene tre punti di vitale importanza sul campo del Monza nell'11ª giornata di Serie A. 0-1 il risultato finale all'U-Power Stadium, il gol dell'olandese - arrivato nel finale della prima frazione - ha consentito ai rossoneri di ritrovare la vittoria in trasferta e di riprendere la corsa in campionato. Un successo importante al termine di una gara insidiosa e combattuta, scopriamo tutte le statistiche del match.