Juventus, Arrivabene: “Allegri in bilico? Cambiare sarebbe una follia”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, prima della gara a Monza

Daniele Triolo

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, prima della gara a Monza ai microfoni di 'DAZN'. "Se Allegri è in bilico? Cambiare guida tecnica sarebbe una follia - ha esordito Arrivabene -. Allegri ha un programma che deve sviluppare in 4 anni. Se le cose non funzionano il responsabile sono io, che sono al vertice".

Juventus, Arrivabene conferma Allegri

"Oggi come oggi - ha aggiunto Arrivabene - i problemi vanno vissuti e visti a 360 gradi, siamo usciti da anni difficili che hanno pesato sulla pelle di tutti, non solo del calcio. La responsabilità è far funzionare la società Juventus, fare dei processi sommari o indicare un colpevole non aiuta una società come la Juve a lavorare con disciplina sul programma. Max non ha solo un contratto, ma un programma di 4 anni. Io ho un programma da AD. Si cerca un colpevole? Allora sono io".

"L'amministratore delegato è al vertice della società, se le cose non funzionano in qualche modo è anche compito mio farle funzionare. Guardando avanti ci sono 3 elementi molto importanti: umiltà, chiarezza, determinazione. Accusando una persona e lasciandola sola non si risolvono. Bisogna guardare insieme avanti", ha concluso il dirigente della Juventus.