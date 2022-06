Monza, Galliani: “Obiettivo restare in Serie A, campionato difficilissimo”

L'amministratore delegato del Monza,Adriano Galliani, ha parlato della stagione che attende i brianzoli, la prima in Serie A. Nonostante si sia parlato di un Monza già pronto per grandi investimenti e traguardi, l'ex ad del Milan frena l'entusiasmo e tiene i piedi per terra. Queste le dichiarazioni di Galliani a 'Il Foglio': "Stiamo costruendo un Monza che si salvi perché non vorrei retrocedere subito dopo aver aspettato 110 anni. Sarà un campionato difficilissimo perché in Serie A ci sono 10 squadre già salve in partenza. Parte sinistra della classifica? Vediamo in quanti anni. L'obbiettivo adesso è restarci". Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?