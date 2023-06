Milan, Rebic non convocato per il match contro l’Hellas Verona

Anche per l'ultimo match della Serie A 2022/23, Ante Rebic non è stato convocato per la sfida tra Milan ed Hellas Verona

Anche per la gara valevole per l'ultima giornata della Serie A 2022/23, l'attaccante rossonero, Ante Rebic, non è stato convocato per la sfida tra Milan ed Hellas Verona. Il croato, arrivato alla terza esclusione consecutiva, sembra ormai essere sempre di più fuori dal progetto e dalle gerarchie di Stefano Pioli.

Altro indizio di mercato, dunque, che vede Ante Rebic ormai vicino al suo addio dal Milan. Con i rossoneri il classe '93 ha collezionato ben 123 presenze, condite da 29 gol e 17 assist, senza dimenticare il traguardo raggiunto con la vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione.