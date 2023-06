Milan, Pioli: “Ibrahimovic punto di riferimento. Siamo un gruppo unito”

Su Ibrahimovic: "Inevitabile un omaggio così a un campione che ha dato tanto al Milan. Io posso solo ringraziarlo per quello che ha dato al Milan a me e alla crescita che ci ha fatto fare. Un peccato che un giocatore del genere non giocherà più a calcio, credo. Un punto di riferimento, mi sono spesso confrontato con lui, ha una grande mentalità. Fondamentale per la crescita della squadra. Lo ringrazio molto per il grande campione e la persona molto intelligente e dalla grande sensibilità".