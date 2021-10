Milan-Verona 3-2, Pioli: “Castillejo sta soffrendo le mie scelte. Su Rebic…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022

Sul gruppo e la prestazione di Castillejo : "La cosa più bella è il coinvolgimento da parte di tutti. Il merito è di tutti. C'è voglia di lavorare insieme e bene. Sono contentissimo della partita di Samu, sta soffrendo le mie scelte, ma non fa mai mancare professionalità e serietà. Se giochiamo così è perché in allenamento diamo il massimo".

Sulla prima posizione in classifica : "Pensiamo al Porto. Adesso vado a casa e mi guardo il Porto. Va preparata nel migliore dei modi perchè è una partita importante per noi. La classifica ora non è importante, siamo troppo lontani".

Se i rientri di Ibra e Giroud sono importanti: "Sicuramente. Lo stesso Krunic, è vicino al rientro anche Bakayoko. Sono situazioni che non possiamo controllare. Più giocatori ci sono più si alza la qualità delle prestazioni. Pensiamo alla prossima. Rebic? Era molto dolente, non so come sta".