Milan-Verona, Leao: “Rinnovo? Ci abbiamo messo un po’ ma è finita bene”

Sul rinnovo: "Sì avevo l'ansia di risolvere questa situazione. Il Milan sapeva già cosa voleva fare, la mia volontà era trovare l'accodo, ci abbiamo messo un po' ma è finita bene per tutti: tifosi, famiglia e me. Sono più tranquillo adesso".

Su Pioli: "Lui è stato molto importante per me, mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi: più maturo. Devo ringraziarlo".

Su Ibrahimovic: "Dal punto di vista mentale, non mollare mai. Quando segnavo mi diceva: devi fare di più, devi spaccare la partita. Dal punto di vista tecnico lo conosciamo tutti, ma è soprattutto dal punto di vista mentale che mi ha dato tanto". Ecco come e dove vedere Milan-Verona in tv o in diretta streaming >>>